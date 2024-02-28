Верховный суд ДНР заочно приговорил к десяти годам лишения свободы гражданина Латвии Гундарса Калве за участие в украинском вооруженном формировании «Карпатская Сечь» в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Мужчина также признан виновным в повреждении советского мемориального объекта (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ). Латвиец объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в феврале 2021 года Калве на колесном погрузчике повредил воинское захоронение и надгробный памятник в латвийском городе Екабпилсе. Мемориальный объект был посвящен героям, погибшим в период Великой Отечественной войны. В СК отметили, что латвиец действовал «по мотиву политической и идеологической ненависти к Российской Федерации».

В конце февраля 2022 года Калве прибыл на Украину в качестве военного наемника, где вступил в ряды формирования «Карпатская Сечь». В материалах дела говорится, что до апреля 2023 года он участвовал в конфликте на Украине против представителей силовых структур ДНР и России, в результате чего разрушалась гражданская инфраструктура республики и погбли мирные жители.

Следствие отмечает, что вину Калве удалось полностью подтвердить в ходе допросов, расследования и экспертиз.

Как передавало латвийское подразделение новостного сайта «Sputnik», осквернение памятного захоронения попадало под уголовную статью республики. Однако в августе 2022 года дело закрыли.

Прокуратура объяснила это тем, что Калве мог совершить непреднамеренное действие, так как, возможно, не знал о нахождении в этом месте памятного захоронения. Пока процесс в отношении латвийца все еще находился на стадии расследования — в феврале 2022 года — Калве уехал воевать на Украину.