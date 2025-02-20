Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Грузии Михаила Гогнадзе за участие в вооруженном конфликте на Украине в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Следствие установило, что в 2016 году Гогнадзе добровольно вступил в украинское военизированное формирование в качестве наемника. В прокуратуре региона «Ленте.ру» рассказали, что он воевал в составе «Грузинского национального легиона»*.

Тогда же, по данным СКР, Гонгадзе прошел военную подготовку на тренировочной базе, где его обучили обращению с боевым оружием, а также передали стратегии, тактики и способы действий, необходимые для участия в вооруженном конфликте.

После этого наемник «длительное время за материальное вознаграждение участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против сотрудников силовых структур ДНР и ЛНР, а также российских военнослужащих».

По данным прокуратуры, грузин принимал участие в боевых действиях на территории ДНР до ноября 2024 года. За это время мужчина получил вознаграждение на сумму более 7,2 млн рублей.

В январе суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Грузии Николаса Берианидзе. Его признали виновным в наемничестве и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК).

По данным суда, не позднее 2016 года Берианидзе приехал в Киев и вступил в ряды батальона «Азов»*, тем самым согласившись участвовать в качестве наемника в военных действиях против ДНР и ЛНР в составе ВСУ. В батальоне мужчина исполнял обязанности военного инструктора — у него были личное огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение военного назначения.

С 24 февраля по 20 мая 2022 года Берианидзе служил в составе подразделений боевого охранения ВСУ на территории Мариуполя. Как отмечает суд ДНР, 18 мая 2022 года он обнаружил российских военнослужащих рядом со своей позицией и открыл по ним огонь. В результате погибли три человека. Впоследствии Берианидзе задержали российские бойцы.

* Организации признаны в России террористическими и запрещены