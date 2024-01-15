Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете приборы, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

В частности «запрещенной к распространению» информацией признаны объявления о продаже подобных устройств на сайте AliExpress. Как сообщает ТАСС, они уже удалены.

На основании решения Дорогомиловского суда объявления о продаже приборов, скрывающих автономера от камер, могут вноситься в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России.

Также суд удовлетворил иск прокурора Западного округа Москвы заблокировать аналогичное объявление на сайте компании Tacticalbunker, которая продает товары для спорта, безопасности и тактики выживания. Сейчас это объявление недоступно, отмечает агентство.

Согласно решениям суда, объявления о продаже скрывающих номера устройств противоречат федеральному закону «О безопасности дорожного движения». За езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей.

В апреле 2023 года проект РБК Autonews.ru писал со ссылкой на автомобилистов и инспекторов ГИБДД, что водителей стали чаще лишать прав за установку номеров на магнитных рамках. Нарушители получали постановления о лишении прав за управление машиной с регистрационными знаками, которые оборудованы устройствами, препятствующими идентификации номеров либо позволяющими видоизменить или скрыть их (ч. 2 ст. 12.2 КоАП). В МВД при этом заявили, что оснований штрафовать за номера на магнитных креплениях нет.