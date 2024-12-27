Российский препарат для лечения рака предстательной железы получил регистрационное удостоверение, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в телеграм-канале.

«Ракурс — препарат двойного действия. Во-первых, он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания», — сказано в сообщении агентства.

По данным ФМБА, препарат селективно накапливается в костях, включая костные метастазы.

«Результатом такого лечения становится высоколокализованный противоопухолевый эффект. Во-вторых, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента», — отмечает агентства.

Препарат был разработан на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии (ФНКЦРиО) ФМБА России в Димитровграде.

В пресс-релизе ФМБА сказано, что препарат имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастатического поражения костей при других локализациях опухолевого процесса.

«Регистрация отечественного препарата позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность данной методики лечения для граждан Российской Федерации», — сказано в сообщении.

По данным ФМБА, препарат применяют для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей.

В сообщении агентства также сказано, что ФНКЦРиО ФМБА России подтверждает высокое звание флагмана протонной терапии в России.

«Если в 2020 году количество пациентов, пролеченных методом протонной терапии в Центре, составляло 350 человек в год, то за 2024 год уже пролечено 1010 человек», — добавили в ФМБА.