В России в 2023 году был зафиксирован рекордный уровень числа мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет. Количество таких людей составило 2,17 млн человек, что является самым высоким показателем за последние восемь лет, сообщает «Верстка»* со ссылкой на данные Фонда пенсионного и социального страхования.

В 2022 году число мужчин с инвалидностью в этой возрастной категории, по официальным данным, составляло 1,67 млн. Таким образом, за год количество таких людей выросло на рекордный за последние восемь лет показатель в 30% — 507 тысяч человек, подсчитало издание.

Как отмечает «Верстка»*, предыдущий максимальный уровень числа мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет составлял 2 млн человек и был зафиксирован в 2020 году. В 2016 году этот показатель был немного ниже и составлял 1,97 млн. За предыдущие годы информация о числе инвалидов с разбивкой по возрасту не публиковалась.

Кроме того, в возрастной группе от 18 до 30 лет в 2023 году было зарегистрировано 290 тысяч мужчин с инвалидностью, что является одним из самых высоких показателей за последние годы, говорится в материале. Большее количество таких людей было только в 2016 и 2017 годах, когда численность составляла 319 тысяч и 302 тысячи соответственно.

Демограф Алексей Ракша в беседе с «Версткой»* выразил мнение, что рост числа мужчин с инвалидностью произошел за счет участников боевых действий.

«Даже частичное их попадание в эту статистику способно ее изменить. Я думаю, что реально военных инвалидов десятки тысяч, если уже не сотни. Если прирост меньше — значит, частично или полностью их скрывают», — утверждает он.

Другой демограф в разговоре с изданием на условиях анонимности также отметил «определенную связь» между ростом числа мужчин с инвалидностью и военными действиями на территории Украины. Однако собеседник «Верстки» добавил, что есть и другие «причины разного порядка».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов