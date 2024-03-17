МВД России сообщило о возбуждении 61 уголовного и 155 административных дел из-за нарушений на выборах президента. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад замглавы ведомства Александра Горового.

По словам представителя МВД, наибольшее число уголовных дел возбуждено по статьям о заведомо ложном акте терроризма (23) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21).

В то же время, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Горового, 33 уголовных дела были заведены по факту проноса на избирательные участки красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей (всего таких случаев зафиксировано 52).

Как утверждают в МВД, «многие» случаи порчи избирательных урн на выборах «проводились с выходом в прямой эфир на территорию Украины».

Также, по словам Горового, были составлены 155 административных протоколов по факту нарушений на выборах.

По данным МВД, по состоянию на 20.00 мск 17 марта в полицию поступило 1400 сообщений о возможных нарушениях и преступлениях, большинство (547) — о ложном минировании. «Все сообщения зарегистрированы, в установленный срок их рассмотрят», — заверил Горовой.

Представитель МВД подчеркнул, что министерство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.