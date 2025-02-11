Служба внешней разведки (СВР) предупредила о возможной «серии резонансных антироссийских провокаций» со стороны украинских спецслужб. Об этом 11 февраля сообщило пресс-бюро разведслужбы. В то же время директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев наращивает интенсивность терактов и диверсий.

По информации СВР, одной из «антироссийских провокаций» может стать подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря при помощи морских мин российского производства, которые находятся в распоряжении украинской стороны. Ответственность за подрыв планируется возложить на Россию, отмечается в сообщении.

«По расчетам украинских и западных спецслужб, такая акция подтолкнет руководство НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безо­пасности морского судоходства. Цель Киева — втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ», — утверждает разведслужба.

Кроме того, по данным СВР, Главное управление разведки Минобороны Украины совместно со спецслужбами нескольких европейских стран планируют организовать атаки на «представителей российской несистемной оппозиции», а также «бежавших от закона» бизнесменов, которые в настоящий момент проживают за границей страны. О ком именно идет речь, в сообщении не уточняется.

В СВР отметили, что для реализации своих планов Киев планирует привлечь в качестве исполнителей «выходцев из государств Азии и Ближнего Востока», которым будет предложено вознаграждение до $20 тыс. Обязательным условием для получения обещанной суммы будет «возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки».

«Киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины. Европейцам остается только надеяться, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями», — говорится в пресс-релизе.

В ходе прошедшего 11 февраля заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинская сторона наращивает интенсивность терактов и диверсий с целью нанесения урона экономике России и запугивания граждан страны.

«Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов», — сообщается на сайте НАК.

В публикации комитета отмечается, что с начала 2025 года в России было предотвращено 23 теракта, обнаружено и ликвидировано 11 схронов с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, а также пресечена террористическая деятельность 224 лиц.