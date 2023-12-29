В 2023 году список лекарственных препаратов, которые уже в дефиците или могут оказаться дефицитными, вырос на 58 позиций — в него впервые вошли аллергены для диагностики и вакцины, сообщает «Фармацевтический вестник».

В частности, в перечень включены пищевые аллергены (в том числе из куриных яиц и мяса курицы), бруцеллин и тулярин. По словам аллерголога-иммунолога филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково Галины Зайцевой, российских аллергенов на рынке нет уже давно, и вместо них использовались испанские и чешские, однако из-за санкций возникли проблемы с импортом.

Из вакцин в список вошли пять препаратов, в том числе для профилактики бруцеллеза, менингококковых инфекций, оспы и туляремии.

Кроме того, в список дефицитных или потенциально дефицитных препаратов вошел семаглутид, который компания Novo Nordisk выпускает под брендом «Оземпик». Производитель прекратил его поставки в Россию, но на внутренний рынок вышли два дженерика — от компаний «Герофарм» и «Промомед». Российское правительство выдало принудительную лицензию на их производство до конца 2024 года.

Аналогичное решение власти приняли и в отношении антибиотика джозамицина, который присутствовал на российском рынке под брендами «Вильпрафен» и «Вильпрафен Солютаб» от японской компании Astellas. В конце 2023 года она заявила, что собирается прекратить выпуск джозамицина и в России, и в мире, объяснив это решение дефицитом необходимой для производства субстанции.

По данным «Фармацевтического вестника», на российском рынке должны появиться как минимум два отечественных аналога «Вильпрафена» — от компаний «Фармстандарт-Лексредства» и ООО «ИРВИН 2».