В здании российского консульства в Марселе прогремел взрыв, сообщил La Marseillaise генконсул России в Марселе Станислав Оранский. На место происшествия прибыли порядка 30 пожарных и полиция.

По данным BFMTV, взрыв прогремел около 8:00 по местному времени (10:00 мск). Изначально французский СМИ писали, что инцидент произошел «недалеко от российского консульства». Однако позже Оранский уточнил, что взрыв произошел на территории диппредставительства.

Источник BFMTV в полиции сообщал, что неизвестные бросили на территорию консульства две бутылки с зажигательной смесью. Оба снаряда попали в сад дипломатического здания, утверждает собеседник. Никто не пострадал. Позднее в генконсульстве подтвердили, что на территорию были заброшены взрывные устройства — всего их было три, одно не взорвалось.

Генеральное консульство России расположено недалеко от консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи, отмечает BFMTV. Сейчас район оцеплен муниципальной полицией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент «имеет все признаки теракта». В ведомстве потребовали от Франции «исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств».