В Россию из Албании экстрадирован «вор в законе» Игорь Кокунов, известный в криминальном мире как Вася Бандит, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кокунов был объявлен в международный розыск после того, как в 2022 году бежал из-под домашнего ареста в Подмосковье.

Как сообщил пресс-центр МВД, Кокунов обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 Уголовного кодекса), ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

По версии следствия, фигурант «имеет соответствующий негласный статус и определенную сферу влияния» еще с 1993 года. В Москве он был признан «вором в законе» и мог благодаря этому контролировать деятельность криминальных структур в России.

Уголовное дело по ст. 210.1 УК было возбуждено против Кокунова в 2020 году. В августе 2023-го его объявили в международный розыск, после чего он был задержан правоохранительными органами Албании, сообщила Волк.

«Сегодня в международном аэропорту города Тираны фигурант передан российским полицейским для экстрадиции в Россию», — добавила представитель МВД.

В ведомстве отметили, что Кокунов экстрадирован в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД и ФСИН России.

Агентство РИА Новости ранее передавало, что Кокунов бежал из-под домашнего ареста в Подмосковье в ходе следствия в феврале 2022 года, а в августе 2023-го был задержан по ордеру Интерпола на КПП между Албанией и Черногорией. Суд албанского города Скадар утвердил экстрадицию Кокунова в Россию в ноябре прошлого года.