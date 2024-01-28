Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Ростове-на-Дону из-за обрушения стены пятиэтажного жилого дома, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. По данным главы администрации города Алексея Логвиненко, здание признали аварийным еще в 2020 году.

В октябре 2023 года дом был включен в областную программу по расселению аварийных домов, уточнил Голубев. Всего в пятиэтажке, расположенной по улице Нариманова 72/3, зарегистрировано 247 человек, 95 из них эвакуированы. По данным губернатора, в пункте временного размещения остались 26 жильцов, остальные поселились у родственников. Никто не пострадал, поскольку люди были эвакуированы заранее, подчеркнул глава региона.

«Всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей», — добавил губернатор.

Авария произошла вечером 27 января — начала рушиться внешняя стена первого подъезда. Местный портал 161.RU писал, что жильцы услышали треск и сразу позвонили в МЧС.

Сначала было известно о частичном обрушении стены, но утром 28 января Голубев сообщил, что фасад и перекрытия подъезда обрушились полностью.

«Та комната, где обвалилось, там никто не жил. А вот рядом там женщина не могла зайти, у нее дверь покосилась. Она выскочила первая», — рассказала одна из жительниц дома в разговоре с порталом.

161.RU опубликовал видео и фото обрушения: на кадрах видно покосившееся окно квартиры на первом этаже и большую дыру в стене под ним, а на снимках — обвалившийся фасад. Здание отключили от электроснабжения и оцепили. Прокуратура и региональный следственный комитет проводят проверку.

Дом был построен в 1963 году, а в 2020 году его признали аварийным и подлежащим сносу. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко утверждает, что тогда жителям было предложено расселение в квартиры маневренного фонда, однако все они отказались. По данным издания, экспертизу по оценке жилья начали только в 2023 году, поскольку некоторые жильцы не согласились с выкупной стоимостью.

«Давно у нас уже дом в аварийном состоянии. Крыша у нас… Там камыши растут. Все рушится. Каждое утро мы идем, камни падают, но никто ничего [не предпринимает] года четыре точно», — рассказала телеграм-каналу «Вести Дон» одна из жительниц дома.

Сейчас 140 жилых помещений оценили в общей сложности в 169,1 млн рублей, отметил Логвиненко. По его словам, 12 семей согласились с выкупной стоимостью своих квартир на общую сумму 15,4 млн рублей.