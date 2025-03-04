Вечером 3 марта в результате массированной атаки беспилотников в Чертковском районе Ростовской области произошло возгорание на нефтепроводе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Позже из-за падения обломков БПЛА загорелся склад на промобъекте в селе Сохрановка.

Слюсарь писал, что персонал нефтепровода был эвакуирован, предварительно, пострадавших нет. Сотрудников промобъекта в Сохрановке также эвакуировали в укрытие.

В 05:49 врио главы области сообщил о ликвидации возгораний.

«К счастью, никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — написал Слюсарь.

По его словам, в дежурные службы обратились ночью жители Верхнедонского района, обнаружившие в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле дрон самолетного типа.

«В течение дня специалисты обследуют и обезвредят эту находку», — пояснил врио губернатора. Он также призвал не приближаться к упавшим беспилотникам и не трогать обломки.