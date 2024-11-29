Ростовская область в ночь на 29 ноября подверглась массированной атаке дронов, загорелся промышленный объект, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте. Всего задействовано 109 человек, 38 единиц техники», — написал Слюсарь.

Причину возгорания и точное место врио губернатора не назвал.

Ранее он сообщал, что средства ПВО отражают массированную воздушную беспилотников. По слова Слюсаря, над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА.

«К сожалению, есть последствия на земле. Так, в хуторе Масаловка Каменского района повреждена кровля частного дома. Там постоянно никто не проживал, поэтому люди не пострадали», — написал врио главы региона.

Кроме того, в слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме, отметил Слюсарь.

«Тут тоже обошлось без погибших и пострадавших. На место выехали оперативные дежурные службы. Поручил главам организовать утром подворовые обходы, чтобы уточнить объемы повреждения имущества и помочь людям в его восстановлении», — написал он.