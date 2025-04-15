В результате обвала породы два шахтера остаются под завалами на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области. Порядка 75 работников были подняты на поверхность. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«В Белокалитвинском районе в подземной горной выработке шахты «Садкинская» утром произошел обвал породы. В этот момент в забое находились порядка 75 работников, которые были подняты на поверхность. По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера», — написал Слюсарь.

По словам врио губернатора региона, горные спасатели начали работать на месте ЧП. «На место выехали представители районной администрации», — уточнил Слюсарь.

В региональной прокуратуре ТАСС сообщили, что ведомство организовало проверку после инцидента

ООО «Шахтоуправление «Садкинское» является единственным действующим угледобывающим предприятием ООО «Южная угольная компания» («Южуголь»). Компания была создана в 2004 году, занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля и является одним из ведущих в России производителей антрацита.