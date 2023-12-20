Отель «Добрыня» в Ростовской области прекратил работу после того, как отказался разместить военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону боевых действий на Украине, сообщил «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как отмечает газета, на звонки по номерам телефона отеля, указанным на сайтах сервисов по бронированию, никто не отвечает. Кроме того, сайт гостиницы перестал открываться.

Телеграм-канал Don Mash писал 18 декабря, что в отель, расположенный в притаможенной зоне города Миллерово, не впустили троих военных, возвращавшихся из отпуска в зону вооруженного конфликта.

Военнослужащие планировали остановиться в отеле «Добрыня» ночью, заранее забронировав себе номер, но «хозяйка запретила им заселяться», из-за чего мужчинам пришлось ехать на ночевку в Каменск.

Телеграм-канал также опубликовал аудиозапись слов хозяйки отеля, которая подтвердила, что гостиница «старается не заселять» военных, чтобы не отпугнуть других клиентов.

«Люди не хотят потом заезжать с детьми в этот день. Боятся, не хотят, едут тогда дальше. И получается, что у нас тогда только военные», — поясняла женщина.

По ее словам, «военные плохо себя ведут: курят в номерах, мусора много оставляют».

Позже, 19 декабря, Don Mash написал, что отель «Добрыня» якобы принадлежит семье и.о. главы Миллерова.

Кроме того, как отмечает телеграм-канал, после огласки истории с отказом разместить военнослужащих в гостинице там «стали отрицать предвзятое отношение к военным». В частности, администрация «Добрыни» сделала официальное заявление о том, что военных не заселили из-за номера, где были всего две кровати вместо необходимых трех, отмечал канал.

Глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко также сообщал 18 декабря, что военным было отказано в заселении из-за отсутствия подходящей комнаты.