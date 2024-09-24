У Русской православной церкви нет информации о проекте православного мессенджера «Зосима», который планирует запустить фонд «Иннотех XXI», занимающийся реставрацией храмов. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник в РПЦ.

«Нам ничего не известно про этот проект. Странно, что его создатели предпочли сделать громкий анонс, не обсудив эту инициативу с профильными церковными структурами», — отметил источник.

Ранее в этот день президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов в разговоре с РИА Новости рассказал о разработке в России мессенджера «Зосима», запуск которого планируется осуществить уже в ноябре 2024 года.

По словам Агапова, изначально мессенджер был частью другого проекта — «Спаси и сохрани», направленного на реставрацию храмов в Ярославской области. Но позже мессенджер решили сделать самостоятельным приложением, доступным для широкой аудитории, уточнил глава фонда. По его словам, «Зосима» будет представлять собой мессенджер, подобный WhatsApp*.

«Это будет православный мессенджер: на начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани» — например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», — рассказал Агапов.

*приложение принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская