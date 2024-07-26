За действиями греческой полиции, которая прибыла к монастырю Эсфигмен на священной горе Афон, чтобы выселить “старое братство”, стоит патриарх Константинопольский Варфоломей, готовый пойти до конца в своем стремлении захватить обитель, заявил РИА “Новости” советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

С юридической точки зрения, святая гора Афон относится к Константинопольскому патриархату. При этом Афон обладает статусом особой самоуправляемой административной единицы в составе Греции и имеет административную независимость от патриархата. Управляющим органом в Афонской монашеской республике является собрание 20 монастырей — Священный Кинот. Противостояние “старого” и “нового” братства” монахов афонского монастыря Эсфигмен и Константинопольского патриарха длится примерно с 1965 года. Причиной конфликта стало сотрудничество Константинопольского патриарха Асфинагора с католической церковью, которое было воспринято монахами монастыря как отступничество от веры.

“Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию — должна же быть на деле проявлена благодарность госдепа за выполнение поставленных задач на Украине и в других местах”, — сказал советник патриарха.

В частности, Балашов отметил недовольство константинопольского патриархата просрочками по векселям, несдержанными обещаниями, а также задержкой с открытием школы на острове Халки. Он также напомнил, что 21 год назад монастырь взяли в кольцо блокады, из-за чего многие члены братии погибли.

«Эта осада стоила тогда жизни 25-летнему монаху, который пытался в обход полицейских засад вернуть в обитель оставшийся вне монастыря трактор. После этого греческое государство побоялось народного гнева больше, чем строгого взгляда патриарха Варфоломея и велело снять осаду. Приготовления к штурму с тех пор предпринимались не однажды, но до боевых действий дело так и не доходило. Посмотрим, что будет на сей раз», — сказал советник патриарха.

Балашов добавил, что многочисленные акты насилия против представителей канонической Украинской православной церкви со стороны их противников не удостаивались должного осуждения со стороны патриарха Варфоломея

«Мы хорошо знаем, что ни одним словом не осудил стамбульский предстоятель подконтрольную ему раскольническую организацию ПЦУ за бесчисленные акты насилия при захвате храмов канонической Украинской православной церкви. Ни разу не выразил ни малейшего сочувствия арестованным и преследуемым иерархам, клирикам и мирянам Украинской православной церкви”, — заявил он.

Советник патриарха также напомнил о том, какую роль сыграла Россия в судьбе игумена афонского монастыря Ватопед архимандрита Ефрема, который в конце 2011 года попал в предварительное заключение в тюрьму в Афинах.

В обвинении по делу архимандрита Ефрема шла речь о незаконных бартерных сделках по недвижимости, которые были заключены между монастырем и властями Греции и нанесли урон государству. За игумена вступилось Министерство иностранных дел России, а также Русская православная церковь. Ранее игумен доставил в Россию православную святыню — пояс Богородицы. В 2012 году суд разрешил изменить меру содержания архимандрита под стражей на залог в 300 тысяч евро.

В конце марта 2022 года Константинопольский патриарх заявил в ходе встречи с монахами Эсфигмена о необходимости освободить монастырь от “захвативших его нецерковных, не святогорских поселенцев”, в соответствии с решением греческих судов.

В ходе одного из прошлых эпизодов конфликта между монастырем и патриархом СМИ сообщали, что Варфоломей планирует также изгнать русских монахов, против которых была развернута активная медиакампания. Сам монастырь стали называть “гнездом русских агентов”.

По словам источника в Элладской православной церкви, афонская монашеская община пообещала опубликовать официальное заявление, а также “повернуть всех против” патриарха, если тот будет требовать выслать монахов какой бы то ни было национальности и давить на правительство для решения своих интересов на Афоне.