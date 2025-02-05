Объезд священником с иконой района в Волгограде после массированной атаки БПЛА, чтобы успокоить людей, — это «очень хороший церковный ответ» на вызовы, с которыми столкнулись горожане. Об этом заявил RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Конечно, Церковь поддерживает любые молитвенные инициативы верующих, священнослужителей, особенно во времена, когда людям требуется духовная поддержка, требуется уверенность в том, что Господь их не оставит», — сказал он.

Кипшидзе отметил, что во многих регионах России устраивают подобные церковные обряды, чтобы поддержать людей, оказавшихся в «сложной жизненной ситуации», испытывающих страх и неуверенность в завтрашнем дне.

«Церковь дает людям надежду, дает силы преодолеть все, что с ними случилось», — резюмировал представитель РПЦ.

Ранее настоятель храма святого адмирала Федора Ушакова в Волгограде Евгений Караваев рассказал, что объехал с иконой Ушакова вокруг Красноармейского района, который в ночь на 3 февраля подвергся масштабной атаке беспилотников. Как сообщил тогда губернатор Андрей Бочаров, пострадавших не было, но от падения обломков «возникли локальные возгорания» на территории местного нефтеперерабатывающего завода, которые были «оперативно локализованы».

Священник указал, что налет произошел после того, как 2 февраля волгоградцы отметили День победы в Сталинградской битве. Он отметил, что атака «потрясла наши сердца и души».

«Несмотря на успешное отражение угрозы, страх и тревога охватили многих из нас. В это непростое время я вместе с сыном Серафимом решил совершить объезд границ Красноармейского района. Мы сели в автомобиль с молитвой и иконой святого адмирала Феодора Ушакова. <…> Мы уверены, что милость Господня защитит нас от фашистской угрозы и подарит мир и спокойствие», — написал Караваев.

В марте 2024 года в Санкт-Петербурге, после повреждения жилой пятиэтажки в результате атаки беспилотника, губернатор Александр Беглов вместе с другими чиновниками, митрополитом Варсонофием и священниками совершил «молитвенный объезд» города по Кольцевой автомобильной дороге. В автобусе находились Казанская икона Божией Матери из Казанского собора и другие иконы. Мероприятие было приурочено к началу Великого поста.

Глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова тогда заявила, что в молитвенных объездах и облетах «нет ничего экстраординарного». «Приписывание этого события к падению дрона — это хайп недружественных СМИ», — добавила она.