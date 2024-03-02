После ЧП в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга за медицинской помощью обратились шесть человек, сообщил городской комитет по здравоохранению. Одна из пострадавших — 92-летняя женщина, которую госпитализировали с симптомами стрессовой реакции.

По данным телеграм-канала «112», все госпитализированные «отделались ссадинами и легким испугом». Shot указывает, что у пострадавших «проблемы с сердцем на фоне стресса».

Что произошло

78.ru пишет, что взрыв произошел в доме №161 на Пискаревском проспекте в Красногвардейском районе около 7:00. Местные жители услышали нарастающий гул и увидели яркую вспышку в небе, через несколько секунд после этого «загрохотало». Как отмечает «Фонтанка», взрыв слышали не только в Красногвардейском, но и в соседнем Калининском районе. Причиной произошедшего, по данным телеграм-каналов, мог стать беспилотник.

«Такое ощущение, что все посыпалось. Звук — именно взрыв. Пожарные прилетели будто за три секунды. Нас стали эвакуировать», — рассказала «Фонтанке» жительница пятиэтажного дома, которая проснулась от «хлопка».

47news писало, что утром 2 марта в Санкт-Петербурге был зафиксирован полет двух беспилотников — один из них мог упасть в Ленинградской области между Новым Девяткино и Всеволожском. «Фонтанка» опровергла эти данные и заявила, что информация о втором аппарате «не подтвердилась». По данным издания, целью беспилотника могла быть нефтебаза «Ручьи», расположенная примерно в километре от места взрыва.

В результате предположительной атаки БПЛА более чем в 15 квартирах пятиэтажного дома повредило балконы и оконные рамы, также пострадало большое количество машин, пишет телеграм-канал Shot. Кроме того, как минимум на двух балконах произошел пожар — на опубликованном каналом ролике видно, как один из местных жителей пытается самостоятельно сбить его подручными средствами.

На видео попал второй пострадавший дом — он находится напротив, в нем также выбило стекла и повредило оконные рамы. На других записях видны обломки, валяющиеся на газоне. Кроме того, Shot утверждает, что на месте происшествия была найдена часть двигателя украинского БПЛА.

Реакция властей

Официальных данных о причинах произошедшего по-прежнему нет. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал инцидент «происшествием». «Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал он в своем телеграм-канале.

Беглов отметил, что в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. «Одна из приоритетных задач — оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям», — заключил он.

Shot писал, что всего было эвакуировано более 100 человек — их разместили в детском саду №23. Как отмечает «Фонтанка», там с жителями встретился заместитель главы администрации Красногвардейского района Петербурга Виталий Ярославлев. Он рассказал, что после окончания работы силовых ведомств жильцов запустят в квартиры, чтобы они могли забрать документы и необходимые вещи. Затем они смогут отправиться домой или в пункты временного размещения.

Беглов подчеркнул, что повреждения в домах устранят за счет города, а пострадавшие получат компенсации.