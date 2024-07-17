Действия дагестанского блогера, который растоптал православный крест, требуют проверки со стороны правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Это, конечно, оскорбление. Оно требует проверки со стороны правоохранительных органов. Поскольку, на наш взгляд, такого рода действия являются заведомо преступными, нарушающими законодательство о защите чувств верующих», — пояснил представитель РПЦ.

17 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) в отношении блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который во время трансляции растоптал православный крест. Мужчина уже задержан. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб. или год лишения свободы.

В СК сообщили, что 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, делая это в прямом эфире.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уже обратился в Генпрокуратуру и МВД. «Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. <…> Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца», — призвал парламентарий.

По словам Хинштейна, он направил свое обращение в Генпрокуратуру и МВД, поскольку «такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».