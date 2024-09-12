В Русской православной церкви (РПЦ) назвали ложными сообщения о том, что 77-летнему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу стало плохо после выступления на площади в Санкт-Петербурге, из-за чего его якобы увезли на скорой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении предстоятеля.

«Это неправда. С патриархом все в порядке», — заявил собеседник агентства.

В то же время в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ не смогли дать «Ленте.ру» точный ответ о самочувствии патриарха.

«Пока никакой официальной информации нет», — сообщили в пресс-службе.

В полдень 12 сентября патриарх Кирилл выступал перед прихожанами после завершения крестного хода по Невскому проспекту в честь перенесения мощей князя Александра Невского. Как сообщала «Фонтанка», после выступления патриарху «стало плохо» — журналист издания заметил, как главу РПЦ проводили к машине скорой помощи.

По сведениям источника «Фонтанки», причиной ухудшения состояния патриарха Кирилла стала жара. Собеседник издания заверил, что с предстоятелем «все нормально», «ему помогли медики, и он уехал на своей машине».

В июне патриарх Кирилл не смог по обыкновению произнести проповедь после литургии в храме Христа Спасителя. Как передавал ТАСС, в конце службы патриарх сказал, что «Господь ограничил его голос», и попросил верующих помолиться о его здоровье.