Главу дипломатии Ватикана Пола Галлахера, который находится в Москве с четырехдневным визитом, принял председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний. Среди главных тем беседы была ситуация на Украине, в том числе положение канонической Украинской православной церкви. Об этом RTVI рассказал секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Как подтвердили RTVI в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, встреча митрополита Волоколамского Антония с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Галлахером прошла 25 августа в здании ОВЦС.

«Визит в Россию архиепископа Галлахера как главы дипломатии Святого Престола проходит в рамках двустороннего взаимодействия между Российской Федерацией и государством-градом Ватикан. В то же время он касается и сферы межцерковных отношений, так как Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь поддерживают постоянные контакты по широкому кругу вопросов», — говорится в комментарии секретаря ОВЦС для RTVI.

Как отметил иеромонах Стефан, «известно, что в последнее время Ватикан уделяет внимание различным аспектам, связанным с ситуацией вокруг украинского кризиса».

«Со стороны Русской Православной Церкви внимание представителя Святого Престола было обращено на положение канонической Украинской Православной Церкви, подвергающейся сегодня беспрецедентным гонениям. Митрополит Волоколамский Антоний сообщил о последних фактах дискриминационных и насильственных действий украинских властей, направленных против святынь, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви, в том числе, о состоявшемся накануне нападении на братию Святогорской лавры», — рассказали в ОВЦС о содержании переговоров.

Также 25 августа Пол Галлахер встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Последний раз Сергей Лавров принимал главу дипломатии Ватикана в ноябре 2021-го. Таким образом, его нынешний визит в Москву — первый с начала полномасштабного военного конфликта на Украине, а также с начала понтификата Папы Льва XIX.