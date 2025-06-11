Самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов остается Турция, также в топ-3 входит Египет. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Несмотря на проблемы с авиасообщением, которые были в мае, больше всего россиян поедут в Турцию, на лето прогнозируется рост около 15%, а за год туда отправятся свыше 5 млн российских туристов. Турция остается топ-1 среди направлений», — отметил Барзыкин.

Также, по словам вице-президента РСТ, Китай «начнет реализовывать свои преимущества». Ожидается, что за 2025 год страну посетят больше миллиона российских туристов — в том числе благодаря тому, что есть прямые перелеты из регионов.

Кроме того, среди популярных направлений у россиян — Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Шри-Ланка, Таиланд, страны СНГ.

«Есть интереснейшие чартерные программы по Вьетнаму, как по континентальному, так островному, они пользуются спросом. Тур в среднем стоит от 130 тыс. вместе с перелетом. Это то направление, где цены не выросли, а даже чуть снизились на выездном рынке», — добавил собеседник RTVI.

Еще россияне летают на на Кубу, в Венесуэлу и африканские страны, к примеру, в Марокко. А Египет традиционно остается в тройке лидеров, добавил Барзыкин.

В 2024 году в интервью RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что отдых в Турции с семьей в среднем обходится в 250-280 тыс. рублей. И эту стоимость можно сравнить с поездкой на Кубу.

«На Кубу есть прямой перелет, летает и национальный перевозчик. Перелет туда действительно занимает 9 и 11 часов в зависимости от того, когда и на ком вы летите. Но пакеты туда в среднем начинаются от 250 тыс., что сопоставимо с летней Турцией», — заключил Мурадян.