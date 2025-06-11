В Россию этим летом приедет больше 3 млн иностранных туристов, причем как из «дружественных», так и из «недружественных» стран. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Что касается тех, кто к нам приезжает, ожидается рост в 15%. Въездной туризм — самый сложновосстанавливающийся сегмент. За лето плюс 25%, мы должны принять три с лишним миллиона гостей», — сказал он.

По словам Барзыкина, во многом этому поспособствовала электронная виза, выдача которой возобновилась в 2023 году. Ей пользуются туристы из более 60 стран, причем граждане как дружественных, так и недружественных стран.

«Из «недружественных» вовсю едут из Германии, они и раньше у нас были на втором месте на въездном потоке, в основном это «русские немцы». Едут из Прибалтики, в общем-то вся Европа едет к нам», — отметил вице-президент РСТ.

Также собеседник RTVI рассказал, что наиболее генерируемый поток иностранных туристов идет из Юго-Восточной Азии. Он напомнил, что у России действует групповой безвизовый режим с Китаем, и ожидается, что оттуда приедут больше 1 млн человек. Также групповой безвиз планируют ввести и с Индией.

В феврале RTVI выяснил, что в 2024-м максимальный рост интереса к России пришелся на туристов из Саудовской Аравии, их количество за год выросло почти в семь раз. В целом же в Россию в прошлом году приехало на 134% больше иностранных туристов, чем в 2023-м.