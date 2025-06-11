В 2024 году 12% туристов, которые решили отдохнуть в Крыму, отправились на полуостров по новым территориям, минуя Крымский мост. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Сделали объездную дорогу в Краснодарском крае, мимо Краснодара, так что стало проще. И в прошлом году до 12% путешествовали в объезд, минуя мост, по новым территориям. В этом году таких людей будет больше», — спрогнозировал вице-президент РСТ.

Собеседник RTVI напомнил, аэропорт в Симферополе закрыт, так что туристы в основном добираются до Крыма по мосту, туда ездят и поезда, и можно доехать на автомобиле. По словам Юрия Барзыкина, полуостров планирует принять более 8 млн туристов.

«Что значит «принять»? Важно их обслужить, обеспечить безопасность, сделать все, чтобы этот отдых был интересным, полезным, незабываемым. И возвратность об этом говорит. В Крыму, Черноморское побережье, возврат более 72%, то есть те, кто приехал однажды, возвращаются вновь», — отметил Барзыкин.

3 июня Украина совершила атаку на Крымский мост. Служба безопасности Украины утверждала, что опоры моста якобы были заминированы при помощи 1,1 т взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва, однако добавил, что эта атака не привела к разрушениям, а конструкция моста остается в рабочем состоянии.