В РУДН ответили на статью RTVI о хирурге, получившего от вуза ученую степень на основании 60 операций, которые не проводились в больнице, указанной в диссертации. В задачи диссовета не входит проверка факта фальсификации представленных документов, следует из ответа вуза.

7 ноября 2024 года RTVI рассказал о том, что в РУДН присудили, а затем дважды оставили кандидатскую степень хирургу Алексею Ваганову, которого коллеги заподозрили в использовании результатов выдуманных операций. В диссертации говорилось, что операции гастростомии с использованием полипропиленового экспланта проводились в 7-й горбольнице города Иваново. Однако из ответов прокуратуры Ивановской области, Росздравнадзора по Ивановской области, территориального фонда ОМС, администрации 7-й больницы, в том числе ответа главврача больницы RTVI следует, что указанные операции в ней никогда не проводились.

Несмотря на это, диссовет РУДН ПДС 0300.024 решил не лишать Ваганова кандидатской степени на заседании, на котором, по словам заявителя Леонида Сафонова, было нарушено сразу несколько положений. Так, объявление о заседании, которое согласно приказу 452 РУДН должно публиковаться на сайте вуза за 15 календарных дней, было вывешено лишь накануне, а самого заявителя не предупредили о дате заказным письмом.

RTVI отправил запрос в РУДН о нарушениях процедуры и о том, принимал ли диссовет во внимание документы, свидетельствующие о том, что в больнице не проводились указанные операции.

В РУДН сообщили, что в диссовет был предоставлен акт проверки первичной документации, которую подготовил Сеченовский университет, как базовая организация, в которой выполнялась работа. Оригинал акта проверки первичной документации имеется в деле, а выписные эпикризы были предоставлены в РУДН представителем Сеченовского университета лично.

«В компетенции диссертационного совета не входит установление или опровержение факта фальсификации представленных документов. Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов, — заявили в вузе. — Диссертационный совет не может принимать решение о лишении степени на основании предположения физического лица о фальсификации данных. Директор департамента аттестации научных кадров РУДН неоднократно объясняла заявителю, что с вопросом фальсификации следует обращаться в правоохранительные органы. И заявитель, и научный руководитель, и автор диссертации присутствовали на заседании, когда обсуждались дата и время следующего заседания, каждому из них были отправлены письма-приглашения».

Из ответа вуза также следует, что Ваганов сам не проводил указанные операции. «Автор диссертации не отрицает, что он не проводил операции, эпикризы служили эмпирической базой, которую он анализировал в рамках своего исследования» , — заявили в вузе.

При этом в отзыве диссовета РУДН, присудившего учёную степень Ваганову, говорилось: «Автором лично проведено обследование и лечение включенных в исследование больных». В заключении на диссертацию Сеченовского университета, где выполнялась работа, указано, что «автор выполнял обследование, оперативные вмешательства у пациентов, принявших участие в исследовании, и лично фиксировал полученные данные».

По информации RTVI, материалы доследственной проверки на наличие состава преступления по ст. 327 УК (подделка документов) в связи с возможной подделки эпикризов, которая была начата полицией Иваново, теперь переданы в ГУВД Москвы.