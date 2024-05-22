Румыния не будет направлять своих военных на Украину, заявил в среду, 22 мая, президент страны Клаус Йоханнис. Его слова приводит G4Media.

«Румыния не будет отправлять солдат в Украину. Точка», — заявил румынский президент.

По словам Йоханниса, он не видит прямой военной угрозы Румынии или «сигналов», свидетельствующих об опасности нападения на страну. В то же время румынское военное руководство рассматривает «любые сценарии» развития ситуации, добавил президент.

«Румыния — безопасная страна и румынам не нужно бояться, но мы всегда должны быть готовы к неожиданным событиям. Нет необходимости паниковать или полагать, что Румыния находится под угрозой», — заверил Йоханнис.

Румыния пользуется «важнейшими гарантиями безопасности», подчеркнул президент страны. «Важно понимать, что мы не одиноки, мы вместе с союзниками», — сказал Йоханнис.

Также румынский президент прокомментировал возможность передачи Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По словам Йоханниса, он ни при каких обстоятельствах не одобрит решение, при котором Румыния останется без противоракетной и противовоздушной обороны.

«В конце концов, если что-то отдается, Румыния должна что-то получить взамен; в противном случае этого не произойдет», — подчеркнул глава государства.

В 2017 году Румыния подписала соглашение о приобретении у США систем Patriot на сумму $3,9 млрд. Всего в страну было направлено семь американских комплексов, а также радары, системы наведения и прочее необходимое оборудование. По состоянию на 2024 год в боеспособном состоянии в Румынии эксплуатируется одна батарея Patriot, писало агентство Reuters. Остальные комплексы, по словам Йоханниса, готовятся к вводу в эксплуатацию.

Входящая с 2004 года в НАТО Румыния имеет 650-километровую границу с Украиной. Румынские военные осенью 2023 года заявляли о попадании на территорию страны фрагментов российских дронов.

В Румынии работает центр подготовки пилотов истребителей F-16. В нем проходят обучение летчики из союзных стран и государств-партнеров по НАТО, в том числе из Украины.

17 мая немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил об открытии в Румынии оборонного завода, на котором среди прочего будет производиться военная техника для Украины.