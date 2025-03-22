Мужчина погиб от ожогов на всем теле у Вечного огня на площади Победы в Рязани. Об этом сообщили в СУ СК России по Рязанской области, пишет РБК.

Инцидент произошел рано утром 22 марта, передает YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани. Как пишет портал, мужчина погиб до приезда скорой помощи, тело доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Личность погибшего пока не установлена. «На вид мужчине — от 40 до 45 лет», — пишет YA62.ru.

Местные СМИ публикуют кадры, на которых мужчина лежит возле Вечного огня, его тело объято пламенем. Погибший мог уснуть в чаше Вечного огня, предполагает «МК в Рязани».

По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка выясняются обстоятельства инцидента, сообщили в рязанском управлении СК.