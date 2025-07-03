Бывший завуч рязанской школы №44 Валентина Волкова рассказала, что полицейские сломали ей руку, приняв за закладчицу, когда она фотографировала цветы. В УМВД по Рязанской области сообщили, что полицейские «усмотрели признаки противоправных действий» в поведении женщины, была проведена проверка, а «собранные материалы направили для юридической оценки в следственные органы».

Инцидент произошел 20 мая. Волкова на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что во время отдыха на берегу реки Трубеж начала фотографировать цветы, после чего присела на туристический коврик. Вскоре, по словам педагога, к ней со спины подошел «довольно крупный молодой человек и начал требовать сначала карты, потом телефон», его сопровождал еще один человек.

«Шок? Шок. Страх? Еще какой! А уж когда твой телефон оказывается в руках у незнакомца, а тебя бросают вверх тормашками на землю — паника, ужас. Ты кричишь от боли, зовешь на помощь, пытаешься показать распухший синий палец, рука висит как плеть, а в ответ слышишь: “Ничего, с…а, переживешь!”. А их двое! Тебя хватают и куда-то тащат. Мысль только одна: “Меня сейчас убьют!”», — сообщила Волкова.

Учительница заявила, что врачи зафиксировали у нее перелом правого плеча, разрыв сухожилия и гематомы.

Она, по ее словам, после произошедшего несколько раз была у хирурга, и во время одного из приемов выяснилось, что если кости срастаются, то сухожилие восстановлению уже не подлежит.

«Беспокоит большой палец на правой руке: он не работает совсем, но сделать МРТ, чтобы понять причину, мы не можем — МРТ кисти делается на животе с вытянутой вверх рукой, но рука не поднимается не то что вверх, а вообще никак не поднимается. Несколько раз делали рентген: есть вывих, в суставе жидкость, но почему палец совершенно не работает, доктора пока понять не могут. А мне так хочется, чтобы восстановилась хотя бы кисть, тогда я смогла бы держать ложку или ручку, что-то брать в правую руку, застегивать и расстегивать одежду. Тогда моя жизнь стала бы немного легче», — призналась педагог.

Подруга педагога, поэтесса Татьяна Бутченко после разговора с Волковой рассказала, что второй мужчина сидел в машине.

«Разговаривать он с ней не стал, а на ее просьбу представиться и показать удостоверение жестко обматерил и вырвал телефон, применив болевой прием. Жертва милицейского произвола, несмотря на боль и шок, стала звать на помощь, и проходящая недалеко пожилая женщина вмешалась и стала спрашивать, что происходит, и требовать, чтобы мужчины прекратили избиение. На что сотрудники в штатском нецензурно выругались и посоветовали “бабке” идти, куда шла, потому что они “взяли закладчицу”», — приводит она слова пострадавшей.

Далее на Волкову, по словам Бутченко, надели наручники, но потом ее отпустили. Поэтесса предположила, что прохожая, вероятно, «их безумную горячку, и они, поняв, что “обознались”, отпустили замученную женщину».

Бутченко добавила, что «позднее “эти двое из ларца” скажут, что приняли уважаемую учительницу (прилично одетую) за закладчицу. А для таких у них, видимо (по инструкции?), только мат и физическое насилие».

Что касается Волковой, то она первое время после инцидента «боялась выйти из дома», рассказала ее подруга.

«Боялась рассказывать, опасаясь преследования. Потом начались походы по больницам, и было написано заявление в Железнодорожный отдел. Коллеги Валентины Николаевны тоже написали обращения в областную прокуратуру и даже губернатору — в поддержку уважаемому педагогу. Поддержали даже бывшие ученики, отправив письма во всевозможные инстанции с просьбой разобраться в этой вопиющей ситуации», — сообщила Бутченко.

В МВД рассказали, что 20 мая двое сотрудников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков «проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению распространения наркотических средств».

«На окраине Рязани оперативники заметили женщину, в поведении которой они усмотрели признаки противоправных действий. Сотрудники полиции поинтересовались у женщины целью ее пребывания в указанном месте. Женщина начала уходить, и, чтобы исключить для нее возможность скрыться, полицейскими были применены специальные средства (наручники)», — говорится в заявлении пресс-службы.

В полиции отметили, что задержанную привели к машине для проверки, и, после того, как выяснилось, что она «не причастна к противоправным действиям, сотрудники полиции отпустили ее».

«В этот же день 55-летняя рязанка обратилась в полицию с информацией о несогласии с действиями правоохранителей. Сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Рязанской области провели комплексную проверку и направили собранные материалы для юридической оценки в следственные органы», — добавили в ведомстве.