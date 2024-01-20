Священник Дмитрий Фетисов из Рязани — секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ — пожаловался на «несусветную вонь», из-за которой в центре города «невозможно дышать». Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вышли из храма на улицу освящать Крещенскую воду, а в городе несусветная вонь», — заявил он. По словам священника, такой запах стоит в городе уже несколько дней.

При этом, как отмечает Фетисов, власти ищут источник зловония на протяжении двух десятилетий и «все никак не могут» найти.

Жители Рязани поддержали возмущение священника. «С воскресенья хожу по улице, замотав лицо шарфом. Дышать просто невозможно», — говорится в одном из комментариев к его посту. Другой подписчик утверждает, что писал про «вонь» в городскую администрацию, но там якобы ответили, что это «не их вопрос».

Пользователи паблика «Рязань» во «ВКонтакте» писали, что в городе пахнет «опасными для жизни выбросами», «жженой кожей», «резиной», «гарью»», «гнилой картошкой» и «тухлыми копченостями». В частности, на «вонь» пожаловались жители Карцево, Дашково-Песочни и Недостоево. «В Недостоево 80% дня каждый день почти воняет», — утверждает один из комментаторов под постом в паблике.

В разговоре с «Подъемом» рязанцы подтвердили, что «тошнотворный запах» стоит на улицах города уже около недели. В выбросах они винят местные предприятия.

«Разные неприятные запахи не первый год накрывают всю Рязань. К каким-то привыкли, какие-то сильно мешают жить. А неделю назад появился какой-то новый запах: смесь гари и тухлятины. Я заметила его в районе Кальное, улица Новая. В первый момент с трудом справилась с рвотным рефлексом, потом пришлось закрыть нос шарфом», — отметила жительница Рязани Ирина.

Другой собеседник издания, Василий, указал, что зловоние в районе Дашково-Песочня регулярно возникает уже более 10 лет. «Я человек пожилой уже, нюх не очень. А дочери 35 лет, она от вони с ума сходит. Раньше выбросы делали ночью, когда народ спит, а тут среди дня», — объяснил он.

В то же время Минприроды Рязанской области утверждает, что регулярно проводит мониторинг воздуха по наиболее проблемным районам города и области. Кроме того, как указывает «Подъем», в ведомстве подтвердили превышение нормы по сероводороду в районе Дашково-Песочня — результаты замеров были направлены в природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора и администрацию города.