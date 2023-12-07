В Рязанской области произошел инцидент во время стрельб на полигоне, погиб сотрудник Росгвардии, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Рязанской области.

Инцидент произошел на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, СК не приводит его подробности. По предварительным данным, во время плановых занятий по огнестрельной подготовке произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства, сообщает прокуратура Рязанской области.

В октябре администрация Варсковского сельского поселения Рязанской области предупредила местных жителей о запрете посещать территорию полигона «Дубровичи» в связи с проведением тактических занятий «с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации». Отмечалось, что запрет будет действовать с 1 декабря 2023 года до 30 апреля 2024 года.