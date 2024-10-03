Три жителя Подмосковья задержаны после похищения 16-летней девушки из города Рыбное Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета (СК). По данным ведомства, подозреваемые хотели насильно выдать девушку замуж за своего родственника.

Следователи установили, что похищение несовершеннолетней произошло 29 сентября. Несмотря на сопротивление девушки, ее затолкали в автомобиль и увезли в Московскую область. Правоохранителям удалось узнать местонахождение подростка, найти ее и вернуть родителям.

СК возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетней (п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы. Фигурантами дела являются трое жителей Московской области 1985, 1986 и 2008 годов рождения, они задержаны. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Следователи продолжают расследование дела и сбор доказательств.

В начале сентября мужчина пытался похитить 14-летнюю девочку в поселке Поведники Московской области. По данным регионального СК, мужчина заманил несовершеннолетнюю в свой автомобиль, предложив подвезти ее до дома.

Когда девочка испугалась и попросила ее высадить из машины, мужчина, согласно материалам дела, отказался. Тогда девочка открыла дверцу и на полном ходу выпрыгнула из машины.

По информации следствия, потерпевшая получила множество ран, в том числе и тяжких. Мужчина по прежнему остается на свободе. СК завел на него уголовное дело.