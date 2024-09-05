В Рыбинске произошло ДТП с участием депутата Ярославской областной думы от «Единой России» Марины Степановой, сообщило издание 76.ru. Эту информацию также подтвердили в региональном отделении партии. По данным местного МВД, женщина на своем внедорожнике TANK врезалась в пассажирский автобус, не уступив ему дорогу. Пострадали десять человек. Что известно об аварии — в материале RTVI.

Столкновение иномарки с автобусом «ПАЗ» произошло утром 5 сентября в центре города на пересечении улиц Луначарского и Карякинской.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса и женщина-водитель иномарки, все доставлены в медицинское учреждение», — сообщал портал 76.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Ярославской области.

На первых кадрах с места аварии, которые опубликовали в соцсетях, видно, что от удара автобус врезался в стену здания. Также было снесено ограждение на тротуаре.

В областном Минздраве сообщили изданию, что всех пострадавших доставили в больницу №2 им. Пирогова, где их обследуют и будут решать вопрос о госпитализации.

«Тяжелых нет, погибших нет», — уточнили в ведомстве.

Вскоре выяснилось, что за рулем китайского TANK была Марина Степанова — зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию и туризму, а также владелица фермерского хозяйства в Рыбинске. Ее помощник подтвердил 76.ru, что женщина в момент разговора находилась на осмотре в больнице, но отказался комментировать случившееся, сославшись на то, что «не владеет достоверной информацией».

Позднее телеграм-канал Mash написал, что Степанова и пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. По данным SHOT, после осмотра врачами в стационаре оставили четырех пострадавших. Оба телеграм-канала сообщали, что, по предварительным данным, Степанова не справилась с управлением.

В областной думе сказали «Подъему», что не знают о состоянии Степановой, которая остается на обследовании. Там предположили, что, скорее всего, ее оставят в стационаре.

Ярославское отделение «Единой России» опубликовало комментарий о ДТП на своем сайте. В нем говорилось, что девять человек пострадали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Мы разговаривали с Мариной Владимировной. Она будет оказывать всестороннюю поддержку и помощь пострадавшим в результате ДТП. Я желаю скорейшего выздоровления ей и всем участникам происшествия. Будьте внимательны на дорогах», — процитировала пресс-служба секретаря регионального отделения партии Евгения Чуркина.

В сообщении областного МВД, опубликованном в 11:40, говорится, что после аварии в больницы были доставлены восемь человек, в том числе водители внедорожника и автобуса и шесть пассажиров «ПАЗ».

«По предварительной информации, водитель-женщина 1975 г.р., управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу “ПАЗ”, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, 1975 г.р.», — сказал врио начальника отдела ГАИ «Рыбинское» Алексей Володкин.

Издание 76.ru опубликовало видео с городских камер, которые зафиксировали момент столкновения на нерегулируемом перекрестке.

По данным SHOT, депутат ехала со скоростью около 70 км/ч. Как утверждает телеграм-канал, за Степановой числятся 23 штрафа на 19,5 тыс. рублей, в основном — за превышение скорости. Последний штраф начислили 22 августа.

По последним данным 76.ru, которое ссылается на пресс-службу регионального Минздрава, число пострадавших в ДТП увеличилось до десяти человек. Семеро из них проходят лечение в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.