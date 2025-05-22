Самарский областной суд приговорил к пожизненному заключению 36-летнего жителя Чапаевска Сергея Ващенко по делу об изнасиловании и убийстве двухлетней девочки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Вернувшись из совещательной комнаты, судья объявила, что Ващенко был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14 лет, а также в убийстве малолетней с особой жесткостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с сексуальным насилием (п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Первые шесть лет мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии. В последнем слове обвиняемый просил суд во всем разобраться и оправдать его, пишет «Самара онлайн».

Согласно материалам дела, в августе 2024 года Ващенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что двухлетняя соседская девочка осталась во дворе частного дома без присмотра, и выманил ее с участка. Затем мужчина завел ребенка в заброшенный дом, нанес множественные удары кулаками и «металлическими предметами» и изнасиловал. С места преступления Ващенко скрылся, однако вскоре он был задержан полицейскими. Когда девочку нашли, она еще была жива, но без сознания, спасти ее не удалось.

По словам матери ребенка, она была знакома с Ващенко с детства, мужчина «был вхож в ее семью». После того, как в середине мая была назначена дополнительная экспертиза из-за того, что в теле девочки не было найдено семени Ващенко, она выразила уверенность в его виновности.