В Санкт-Петербурге 72-летний кондуктор троллейбуса убил 55-летнего пассажира, не рассчитав силу при попытке его успокоить, сообщает городская полиция.

Инцидент произошел 4 марта в троллейбусе маршрута № 32 на Ленинском проспекте при пересечении Троллейбусного проезда.

«В троллейбус вошел буйный пассажир и начал стучать в стекло к кондуктору. 72-летний кондуктор, чтобы успокоить дебошира, повалил его на пол салона у переднего пассажирского сиденья, навалился на него и удерживал пока тот не перестал подавать признаков жизни», — рассказали в полиции.

Как пишет «78.ru», пассажир «вероятно употребивший алкоголь» сперва бил по стеклу транспорта, а затем поднял руку на кондуктора. В издании уточнили, что в отношении кондуктора составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России). По данным издания, задержанный уже был судим ранее.