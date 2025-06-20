В Санкт-Петербурге с закрытой вечеринки, хедлайнерами которой были Ольга Бузова и Алексей Воробьев, в отделение полиции увезли участника Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Как пишет Neva.Today, во время мероприятия он стал кидаться бокалами и другими предметами.

«Фонтанка» уточнила, что инцидент произошел на мероприятии под названием «И пусть весь мир подождет» в ресторане Bellevue на территории гостиницы «Гранд отель Мойка 22». Организатором закрытой вечеринки выступил медиахолдинг Independent Media.

В анонсе мероприятия было указано, что оно будет проходить с 20:00 до 23:00. Помимо Бузовой и Воробьева, перед гостями выступил диджей Гриша Супер. После полуночи в телеграм-канале организатора появился пост: «Гости проводили закат, пообщались, спели вместе с хедлайнерами — и продолжают отдыхать, пусть весь мир подождет!».

По данным «Фонтанки», один из гостей начал бить посуду в ресторане «под закат вечеринки» — бокалы и другие предметы упали в купол атриума. Представляющий интересы гостиницы юрист обратился в полицию и заявил, что неизвестный мужчина своими действиями причинил им материальный и репутационный ущерб.

Имя задержанного не уточняется. «Фонтанка» сообщает, что с вечеринки в отделение доставили 41-летнего уроженца Мурманска, который зарегистрирован на севере Санкт-Петербурга. Полиция устанавливает причины произошедшего в ресторане.