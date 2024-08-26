Утром 26 августа средства противовоздушной обороны отразили атаку дронов в Саратовской области. По словам губернатора Романа Бусаргина, обломки беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», — говорится в сообщении главы региона.

О пострадавших и разрушениях Бусаргин не сказал.

164.ru пишет, что в Саратове обломки попали в 38-этажный дом в жилом комплексе Volga Sky на Славянской площади. Как отмечает Baza, дрон попал в дом около 6 утра по местному времени.

«По предварительным в результате взрыва пострадали два человека», — пишет телеграм-канал.

По данным Mash, пострадала также многоэтажка на улице Пушкина в Энгельсе. Позже телеграм-канал уточнил, что было повреждено минимум 20 машин, осколки упали на парковку во дворе.

Саратовская область неоднократно подвергалась атаке дронов. 27 июля губернатор писал об уничтожении БПЛА в Энгельсе. Украинское издание «Страна.ua» тогда напомнило, что в Энгельсе расположен аэродром стратегической авиации, который несколько раз атаковали в декабре 2022 года: это стало одним из первых прецедентов дальних ударов ВСУ по российским объектам.

Энгельс также подвергался атаке 20 марта и в начале апреля. Бусаргин тогда сообщал, что пострадавших и разрушений нет.