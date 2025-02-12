Исполняющий обязанности мэра Саратова Павел Сурков покинул свою должность. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение — покинуть пост и перейти на другую работу», — написал он.

Сурков занимал пост главы Саратова с октября 2024 года после отставки Лады Мокроусовой, которая руководила городом с августа 2022 года. В период руководства Мокроусовой, Сурков был ее заместителем.

Новым мэром Саратова станет Михаил Исаев, который с августа 2024 года был главой Энгельсского муниципального района, а до этого в течение двух лет занимал пост председателя Саратовской областной Думы седьмого созыва, куда пришел после четырех лет работы на посту мэра Саратова.

Согласие Исаева на то, чтобы занять должность главы города, подтвердил Бусаргин. По словам губернатора, его кандидатуру предложил председатель городской думы Сергей Овсянников от лица депутатов.

«Жители знают его (Исаева) по работе не только в муниципальной, но и в законодательной власти. На посту председателя областной думы решал задачи регионального уровня. Что не менее важно, досконально знает свой родной город и заслужил уважение, как честный и ответственный человек», — написал глава региона.

Исаев в своем телеграм-канале подтвердил, что принял предложение Бусаргина вернуться на работу в областной центр и выразил ему благодарность за поддержку и доверие.

«Мы с вами провели множество встреч. Всегда прислушивался к вашему мнению и предложениям, что позволило нам создать реальную картину проблем и расставить приоритеты», — отметил он.

Исаев добавил, что Саратов и Энгельс расположены близко друг к другу, часть вопросов пересекаются, поэтому взаимодействие между двумя городами продолжится.