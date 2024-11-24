В городе Марксе Саратовской области объявлен план «Перехват» для поимки водителя, застрелившего местного жителя в ходе дорожного конфликта. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

По данным следователей, днем 24 ноября возле дома № 11 на улице Победы в Заводском микрорайоне Маркса произошел дорожный конфликт. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что двое мужчин на легковом автомобиле «Ока» подрезали черный Land Cruiser, водитель которого выскочил на дорогу, достал пистолет и открыл огонь по их машине, выстрелив около пяти раз.

Один из раненых — 33-летний авторазборщик Михаил — от полученных травм умер на месте происшествия. Ехавшего рядом с ним на переднем пассажирском сиденье 48-летнего Алексея госпитализировали и оперируют. «По словам очевидцев, у погибшего остался ребёнок-второклассник», — утверждает телеграм-канал «Жесть Саратов».

Стрелок скрылся на своем автомобиле. «В настоящее время следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступлений», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным телеграм-канала «ЧП Саратов», сотрудники правоохранительных органов в Марксе останавливают для проверки все автомобили. Полиция ищет высокого мужчину, среднего телосложения и с бородой. Рассматривается версия о том, что разыскиваемый мог сменить машину и уехать на территорию соседнего региона.