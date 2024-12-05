В городе Саров Нижегородской области задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух пенсионеров. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

«В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального управления МВД России и МУ МВД России по ЗАТО Саров задержан 29-летний житель города Сарова, который проверяется на причастность к совершению преступления», — сообщили в СК.

Ранее нижегородские паблики публиковали видео с задержанием подозреваемого, однако источник NN.RU в правоохранительных органах назвал этот ролик фейком.

Сейчас проводится комплекс следственных действий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в СК. Главе Следственного комитета будет представлен доклад о ходе расследования убийства пенсионеров. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Убийство пенсионеров в Сарове произошло 4 декабря, их тела с признаками насильственной смерти обнаружили в доме на проспекте Ленина. Как уточнило NN.RU, у 78-летнего мужчины были зафиксированы ножевые ранения, а 77-летнюю женщину нашли с отсеченной головой.

По данным источника РЕН ТВ, злоумышленник убил женщину-соцработника и мужчину с инвалидностью, после чего совершил ограбление.

Телеграм-канал «112» пишет, что подозреваемый зашел за женщиной в подъезд, затащил ее в квартиру и там расправился с ней и ее подопечным-инвалидом.