Счетная палата России проанализировала эффективность преференциальных, то есть льготных, режимов работы «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и целевой программы на Курильских островах. В СП отметили, что они не эффективны и не достигают поставленных целей, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад управления.

Как отмечает издание, на Дальнем Востоке действует 16 территорий опережающего развития (ТОР), — это наибольшее количество особых режимов в сравнении с другими округами. К ним относятся территория свободного порта Владивосток (СПВ), специальный режим на Курильских островах, особая экономическая зона (ОЭЗ) в Магаданской области и режим региональных инвестпроектов (РИП). Однако, пояснили в СП, они не образуют общую меру поддержки.

В Счетной палате отметили, что территория свободного порта Владивосток не способствует интеграции города в международную торговлю. Существенное число выделенных инвестиций рассчитаны на строительство и логистику. При создании ТОР нигде не закрепляются поставленные цели по экономическому и бюджетному эффекту. По этой причине не уточняется сколько компания должна по итогу заплатить государству.

Кроме этого Счетная палата видит проблему в действии налоговых преференций до 10 лет. Это может привести к тому, что в ближайшие годы у многих резидентов ТОР и порта Владивосток закончится льготный период, из-за чего компании попросту прекратят свою работу. У них нет обязанности какой-либо обязанности продолжать деятельность.

Как отмечают «Известия», преференциальный режим работы на Курильских островах вовсе не дал ожидаемых результатов. Каждый третий участник не ведет деятельность, а от запланированных рабочих мест создано лишь 8%.

По результатам аудита Счетная плата направила в правительство рекомендации по доработке законодательства для совершенствования льготных режимов. Специалисты отметили необходимость введения мониторинга за компания, у которых истекает период налоговых послаблений. Также прозвучала инициатива об отмене региональных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вовсе, сохранив при этом льготы только действующим участникам.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Минвостокразвития, благодаря использованию господдержки в ДВФО сейчас реализуется около 2,9 тыс. инвестпроектов (десять лет назад — всего 22 проекта). Резиденты вложили около 4,5 трлн рублей инвестиций, что в два раза меньше от заявленных 9 трлн рублей, создали более 150 тыс. рабочих места, и 900 новых предприятий — «базой для этого стало создание префрежимов». Как отметили в ведомстве, более 75% соглашений с резидентами ТОР и СПВ заключены на срок более 15 лет и могут быть продлены. При этом в Минвостокразвития подчеркивают, что механизмы постоянно совершенствуются.