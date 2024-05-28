Международный оператор экспресс-доставки СДЭК восстановит работу по отправке и выдаче посылок не позднее 29 мая, заявил «Интерфаксу» директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен.

«ПВЗ СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее завтрашнего дня, 29 мая. Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сообщил он.

26 мая сервис доставки посылок приостановил прием и выдачу отправлений из-за сбоя на сервере. На следующий день ответственность за остановку работы взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. В своем сообщении в соцсети X хакеры опубликовали скриншоты проникновения в систему сервиса и «передали привет» российской компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности.

Взломщики сообщили, что использовали вирус-шифровальщик, чтобы вывести из строя приложение оператора. Это также подтвердил источник «Ведомостей» в СДЭК и собеседник в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности.

По словам заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова, бизнес компании СДЭК сильно зависит от бесперебойной работы информационных систем, поэтому атака на сервис может привести к большим убыткам из-за простоя. Длительный сбой также может повлечь за собой и репутационные потери из-за трудностей с партнерами и клиентами, отметил в разговоре с «Коммерсантом» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.