В селе Ташбулатово Абзелиловского района Башкирии упала вышка сотовой связи, которая обеспечивает мобильную связь в радиусе до 35 км, сообщает «Башинформ». Это уже не первый подобный случай.

Как отмечает издание, неизвестные открутили у мачты вышки крепежные болты основания, после чего она рухнула, зацепив линию электропередачи. Финансовый ущерб от этих действий может достигнуть 3 млн рублей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным телеканала UTV, вышка принадлежит провайдеру T2 (Tele2).

«Болты скручивали ночью. Свидетели говорят, что никто ничего не делал — она просто рухнула», — рассказал UTV эксперт из неназванной компании сотовой связи, добавив, что затраты на строительство вышки «явно превышают 1,5 млн рублей».

В 2021 году в этом же селе снесли вышку сотовой связи трактором. Как пишет «Башинформ», тогда в числе причин называлось недовольство некоторых жителей тем, что у них не спросили разрешения на установку объекта сотовой связи, который якобы может негативно повлиять на их здоровье. UTV уточняет, что местные заявили об опасении излучения 5G.

В Tele2 в разговоре с РБК Уфа отмечали, что вышку устанавливали для обеспечения местных жителей связью стандарта 2G и 4G. Сети 5G для коммерческого использования в России, по словам представителей компании, тогда были ограничены тестовыми зонами — на Тверской улице в Москве и в Казанском метрополитене.

В МВД Башкирии утверждали, что вышка упала сама из-за технических причин. Как сообщал источник «Комсомольская правда-Уфа», на момент падения вышка не была подключена ни к сотовой связи, ни к электричеству.