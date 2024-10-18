В сербском городе Чачак на оборонном заводе «Слобода» произошел взрыв. В результате пострадали четыре человека, пишет газета Blic.

36-летнего мужчину госпитализировали с ожогами лица, шеи и травмой руки. Пострадавший был помещен в реанимацию. Еще три человека получили более легкие ранения, отмечает Blic.

По данным издания N1, взрыв на заводе произошел около 8:00 по местному времени (9:00 мск) в цеху, где производились артиллерийские снаряды. Blic уточнила, что на конвейере взорвался снаряд.

Одна из проживающих по соседству с предприятием жительниц рассказала, что проснулась от взрыва. По ее утверждению, «от силы в доме задрожали двери».

Репортер N1 сообщил, что рабочих завода эвакуировали. Руководство компании в своем заявлении отметило, что принимает все необходимые меры для продолжения производственного процесса.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что «самое главное, чтобы пострадавшие выздоровели и как можно скорее вернулись к своим семьям и к работе». Комментируя взрыв на заводе, премьер отметил: «Это работа с легковоспламеняющимися материалами, это не работа в кондитерской. Это производство, в котором используются опасные вещества, требующие особого внимания».

Он добавил, что необходимо дождаться отчета полиции, прежде чем говорить о причинах произошедшего. Вучевич также подчеркнул, что завод «Слобода» — одна из лучших фабрик специализированной отрасли с хорошим ассортиментом.

«Самое главное, чтобы люди были в порядке. Это очень рискованный бизнес. <…> Подобное случается и с самыми опытными работниками, к сожалению», — заключил Вучевич в эфире Pink TV.

N1 напоминает, что в 2021 году на «Слободе» произошло два сильных взрыва, в результате которых был нанесен большой материальный ущерб самой фабрике и домам, расположенным рядом с ней. Также пострадали трое рабочих. Причины этих инцидентов не назывались.