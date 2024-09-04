В Северной Корее казнили от 20 до 30 чиновников, на которых возложили ответственность за последствия разрушительного наводнения, произошедшего в конце июля, сообщил телеканал TV Chosun со ссылкой на чиновника из Южной Кореи.

По словам неназванного собеседника южнокорейского канала, чиновников казнили за якобы их «неспособность предотвратить ущерб» от наводнений.

Посвященный КНДР портал NK News пишет со ссылкой на пресс-службу Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи, что Сеул «внимательно следит» за ситуацией с предполагаемыми казнями.

Как напоминает агентство Yonhap, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в конце июля заявил, что накажет чиновников за ущерб, нанесенный проливными дождями в провинциях Чагандо и Пхенан-Пукто.

Южнокорейские СМИ передавали, что число погибших или пропавших без вести в результате наводнения в КНДР может превышать 1 тыс. человек. Ким Чен Ын в ответ называл такие данные «сфабрикованными», а СМИ Южной Кореи — «мусорными».

Власти КНДР были вынуждены эвакуировать в столицу страны Пхеньян более 15 тыс. человек, пострадавших от проливных дождей и наводнений, сообщало северокорейское агентство ЦТАК.