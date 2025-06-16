В Севастополе мужчина напал с ножом на бывшую тещу на глазах у своего четырехлетнего сына. После произошедшего он попытался сбежать, но его задержали очевидцы, сообщает местная полиция.

В Следственном комитете (СК) установили, что 46-летний мужчина около года назад развелся со своей супругой. Женщина вместе с шестью детьми переехала к матери. Бывший муж неоднократно обвинял тещу в семейном разладе.

Утром 16 июня он подкараулил 63-летнюю женщину, которая вышла в магазин с его сыном. Мужчина напал на бывшую тещу, нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи, выбросил нож в кусты и попытался скрыться. Однако очевидцы произошедшего задержали его, женщина скончалась на месте.

«Проезжал мимо пешеходного перехода, увидел как мужчина ударил женщину. <…> Вышел из машины, увидел у нее на шее фонтан крови. Обратил внимание на руку мужчины, у него был в руках нож» — рассказал свидетель.

Он добавил, что оказал помощь женщине, а затем побежал за нападавшим, «обезвредил его, скрутил и дождался сотрудников полиции и скорую». Четырехлетнего ребенка, который стал очевидцем нападения, прохожие увели в безопасное место, а затем передали матери. В СК подчеркнули, что здоровью и жизни детей ничего не угрожает.

Следователи и криминалисты осмотрели место преступления, изъяли оружие и допрашивают очевидцев. На опубликованных полицией кадрах видна кровь на одежде предполагаемого нападавшего. На вопрос «Вы знаете, за что вас задержали?» он отвечает: «Нет». Также мужчина утверждает, что «не помнит», чья кровь на его одежде.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.