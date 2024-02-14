В Шебекинском городском округе Белгородской области до 15 мая 2024 года создадут особую экономическую зону (ОЭЗ). Информация об этом появилась на сайте Кремля. Распоряжение, за реализацию которого ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и белгородский губернатор Вячеслав Гладков, входит в список поручений, президент России Владимир Путин дал по итогам пресс-конференции в декабре.

Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» Гладков уточнил, что подразумевает под собой создание ОЭЗ в области. Он отметил, что главным образом такая инициатива поможет местным предприятиям сохранить производство в то время, когда они подвергаются частым обстрелам со стороны ВСУ.

По словам главы региона, поддержку будут оказывать действующим предприятиям, чтобы помочь им сократить издержки и сохранить производство, а также получить конкурентное преимущество через налоговые льготы.

«Мы будем выстраивать такую систему взаимоотношений в рамках свободной экономической зоны, чтобы она не стала местом перерегистрации уже действующих предприятий на территории Белгородской области, для того, чтобы у нас в целом не упала налоговая база», — заявил Гладков.

С просьбой создать в регионе особую экономическую зону 14 декабря 2023 года во время прямой линии с президентом выступила директор, пострадавшего при обстреле ВСУ в июне 2023 года местного завода «Аллнекс Белгород» Оксана Косицына.

Президент одобрил предложение и отметил, что нужно будет сохранить рабочие места, а затем восстановить экономику не только в этом округе, но и во всех приграничных районах, пострадавших от обстрелов со стороны украинской армии. Глава Белгородской области также отмечал, что региону будет полезно внедрение новых форм экономической поддержки, поскольку шебекинские предприятия понесли большой урон во время обстрелов ВСУ.

12 февраля Вячеслав Гладков поделился на своей странице, что 15 крупных промышленных предприятий Шебекино уже получили поддержку на сумму 1,4 млрд рублей. Он анонсировал четвертый этап выделения денег для тех предприятий, которые находятся в реестре пострадавших. Глава региона отметил, что всего запланировано перечислить пострадавшим компаниям 1,7 млрд руб.

Шебекинский городской округ неоднократно обстреливали со стороны Украины. В июле 2023 года Гладков оценивал расходы на восстановление Шебекино в 20 млрд рублей.