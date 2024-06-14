В Шебекино в результате обстрела обрушился подъезд многоквартирного пятиэтажного дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали как минимум пять человек. МЧС продолжают поисково-спасательные работы.

«На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в телеграм-канале.

По его словам, двух жителей сотрудники МЧС спасли из-под завалов. Еще четверых спасатели эвакуировали с пятого этажа при помощи автолестницы, уточнили в МЧС.

По данным Shot, в результате обрушения два человека погибли, еще пять пострадали. Baza сообщает, что пострадали «как минимум семь человек». По информации канала, установлены личности двух пострадавших: «70-летняя Людмилу Т. получила открытую рану головы, а 35-летняя Ольга Ц. — открытые раны ног». Также каналы пишут, что под завалами дома могли оказаться дети.

Как сообщил Гладков, на месте обрушения работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники, также эксперты из БГТУ им. Шухова проводят оценку повреждений.

Как пишет Shot, всего в результате обрушения оказались разрушены 15 квартир.

Ранее в этот день мэрия Белгорода четыре раза объявляла ракетную опасность в Шебекино и Шебекинском городском округу. В 15:33 в телеграм-канале мэрии появилось сообщение об обстреле региона и рекомендация жителям укрыться в подвальных помещениях.