В подмосковном аэропорту Шереметьево сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, напавшего на маленького ребенка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. СК по Московской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30; пп. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК).

Инцидент произошел вечером 23 июня. По данным следствия, мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, «схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол». Свидетели произошедшего остановили его от дальнейших действий. Задержанного в ближайшее время доставят на допрос, добавили в СК.

Телеграм-каналы писали, что ребенка швырнул об пол 31-летний гражданин Беларуси, прилетевший из Афганистана. В результате двухлетний мальчик впал в кому. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили в областном Минздраве.

Как рассказала Baza, все случилось в зоне выдачи багажа терминала С, обслуживающего международные рейсы. Мужчина по имени Владимир В., прибывший из Кабула, подошел к двухлетнему мальчику, резко взял его на руки и бросил с высоты, тот ударился головой и потерял сознание. Ребенку на месте оказали первую помощь, после чего доставили в детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске.

Mash пишет, что у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, он находится в коме. Канал уточнил, что белорус прилетел в Москву с Кипра, а ребенок с родителями — из Кабула. «112» сообщает, что полное имя мужчины — Владимир Витков, и что он прибыл из Каира. По информации телеграм-канала, он внезапно подошел к семье афганцев и напал на их ребенка, при этом причин для агрессии не было. Канал утверждает, что у мальчика в результате диагностировали перелом позвоночника и свода черепа.

Мужчину задержали той же ночью и отправили на медосвидетельствование. Очевидцы говорили, что он был в неадекватном состоянии. Телеграм-каналы публикуют фотографии нападавшего, найденные в соцсетях, на одном из них он сидит на кровати с автоматом.

Каналы позднее распространили видео с камер наблюдения в зоне прилета, на котором видно, что мужчина некоторое время наблюдал за ребенком, спокойно стоявшим с чемоданом, после чего подошел к нему сзади, огляделся, схватил его и, подбросив вверх, швырнул об пол. Ребенок остался неподвижно лежать, а мужчина, надел темные очки и развел руками, после чего сам уселся на пол, подполз к месту, откуда уже успели поднять малыша, резко вскочил и бросился бежать. В тот момент окружающие были заняты ребенком и никто не погнался за ним.

Кадры задержания мужчины опубликовала Ирина Волк. На вопрос о том, был ли он ранее судим, тот ответил, что «совершал ошибки». В кадре заметно, что он еще не окончательно пришел в себя — он без слов активно жестикулировал. Представитель МВД сообщила, что устанавливаются обстоятельства случившегося и определяется степень тяжести вреда здоровью ребенка, по результатам чего будет принято решение в соответствии с законом.