В московском аэропорту Шереметьево пассажирка рейса Москва — Ереван заявила бортпроводнику, что в ее ручной клади находится бомба. Об этом пишет телеграм-канал «112». Сотрудники аэропорта вызвали полицию, передает РИА Новости. Источник RT сообщил, что женщину задержали.

«Вызвали полицию, проходят мероприятия», — сказал собеседник РИА Новости, уточнив, что речь идет о рейсе SU 1862 Москва — Ереван.

Самолет должен был вылететь из Москвы в Ереван в 14:30 мск, однако из-за инцидента с «бомбой» отправление отложили, пишет Shot.

Очевидцы заявили, что женщина вела себя неадекватно: кричала и перемещалась с места на место, пишет «112». В то же время источник RT в правоохранительных органах сообщил, что фраза о взрывчатке оказалась «шуткой». По его словам, пассажирка решила сказать про бомбу из-за того, что была раздражена разговором бортпроводницы по телефону.

«Женщина была недовольна тем, что, когда люди поднимались на борт, стюардесса говорила с кем-то по телефону. Она и бросила фразу: “Хватит разговаривать, а то бомбу у меня в рюкзаке пропустишь”», — рассказал источник.

Пассажирку задержали и отвели на допрос, добавил собеседник RT. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что после проверки сумки женщины никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел вечером 22 марта, в международном аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности. Все рейсы осуществляются штатно, однако Росавиация рекомендовала пассажирам приезжать в аэропорт заранее.

Утром 23 марта РИА Новости указало, что на фоне усиления мер безопасности на подъезде к Шереметьево образовалась пробка. Вечером того же дня телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев написал, что пограничники проводили в аэропорту усиленный досмотр пассажиров рейса SU-1831 «Минск — Москва».

«Нас отпустили только в шесть вечера, продержали пять часов. Проверяли всю технику у пассажиров с иностранными паспортами», — рассказала одна из пассажирок. Она добавила, что из-за длительной проверки опоздала на стыковочный рейс.